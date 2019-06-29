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У США засудили до довічного ув'язнення винуватця наїзду в Шарлотсвіллі

Новини » Надзвичайні події    29.06.2019 - 06:21
У США засудили до довічного ув'язнення винуватця наїзду в Шарлотсвіллі
Фото: зіткнення в Шарлотсвілл (wikipedia.org)

Чоловік в'їхав на вантажівці у натовп мітингувальників проти неонацизму

Федеральний суд США засудив до довічного ув'язнення Алекса Філдса, який в 2017 році за кермом вантажівки в'їхав у натовп у Шарлотсвіллі (штат Вірджинія), в результаті чого загинула жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Засуджений - 22-річний учасник неонацистського руху Алекс Філдс. Його звинуватили у скоєнні злочину на ґрунті ненависті. Перед винесенням вироку він приніс вибачення за свій злочин і попросив суд пом'якшити вердикт.

Суддя Майкл Урбанські не прислухався до прохання підсудного, вирішивши, що обвинувачений являє велику небезпеку для суспільства. У Філдса не буде права на дострокове звільнення. Свою провину Філдс визнав.

Нагадаємо, 11 і 12 серпня 2017 року в Шарлотсвіллі (штат Вірджинія) пройшла політична акція вкрай правих сил. Приводом послужило рішення міської влади демонтувати пам'ятник генералу-конфедерату Роберту і перенести його з парку Емансипації. Деякі з протестувальників вигукували расистські та антисемітські гасла, проносили вогнепальна зброя, прапори Конфедерації, свастики, ісламофобскіе плакати і символіку президентської кампанії Дональда Трампа.

Акція супроводжувалася смолоскипною ходою і закінчилася зіткненнями правих з поліцією і політичними супротивниками, лівими і антирасистами, а також умисним наїздом на натовп антифашистів. В ході заворушень загинув один і поранено не менше 38 чоловік.

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