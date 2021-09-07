В США прибыл очередной экипаж украинских моряков. Будут учится управлять "Айлендом"

В США прилетел очередной украинский экипаж, который готовится нести службу на патрульном катере типа "Айленд". Моряки пройдут обучение по управлению боевым кораблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.
В аэропорту Балтимора моряков встречали сотрудники посольства Украины в США и представители украинской диаспоры.
Отмечается, что еще один катер типа "Айленд", который США передадут Украине, прибыл в Балтимор. На нем проведут ремонтно-восстановительные работы. Одновременно украинские моряки пройдут обучение по управлению боевым кораблем.
Передать катер ВМС Украины планируется в этом году.
Фото: в США прибыл очередной украинский экипаж патрульного катера типа "Айленд" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Напомним, ранее США передали ВМС Украины два патрульных катера типа "Айленд". Церемония передачи катеров Украине проходила в Балтиморе (штат Мэриленд, США).