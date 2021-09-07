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У США прибув черговий екіпаж українських моряків. Вчиться керувати "Айлендом"

Автор: Дмитрий Кузнецов

У США прилетів черговий український екіпаж, який готується нести службу на патрульному катері типу "Айленд". Моряки пройдуть навчання з управління бойовим кораблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

В аеропорту Балтімора моряків зустрічали співробітники посольства України в США та представники української діаспори.

Відзначається, що ще один катер типу "Айленд", який США передадуть Україні, прибув в Балтімор. На ньому проведуть ремонтно-відновлювальні роботи. Одночасно українські моряки пройдуть навчання з управління бойовим кораблем.

Передати катер ВМС України планується цього року.

Фото: у США прибув черговий український екіпаж патрульного катера типу "Айленд" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше США передали ВМС України два патрульних катери типу "Айленд". Церемонія передачі катерів Україні проходила в Балтіморі (штат Меріленд, США).

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