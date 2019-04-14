США не прекратят борьбу в Венесуэле, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не выйдут из борьбы в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Помпео, США будут продолжать бороться за эту страну, которая переживает кризис из-за социалистического управления.

“Соединенные Штаты не выйдут из борьбы за латиноамериканскую нацию, которой управляют социалисты, и которая переживает углубление экономического и политического кризиса", - заявил Помпео.

Кроме того, США будут продолжать поддерживать венесуэльцев, "мужественно отстаивающих демократию в своей стране".

Напомним, ранее Майк Помпео во время визита в Чили заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле является "очевидной провокацией", а также обвинил Китай в содействии экономического коллапса путем банкротства правительства президента Николаса Мадуро.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США не дадут России сохранить режим Мадуро в Венесуэле. Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в Венесуэле все будет иначе, чем с режимом Асада в Сирии.