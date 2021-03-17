UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США прекратит экспорт и импорт оружия и оборонных услуг с Россией

Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты Америки в рамках санкций против Российской Федерации вводит запрет на экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Санкции вступают в силу с 18 марта.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США.

Санкции вводятся в связи с применением химического или биологического оружия Россией против собственных граждан. В частности, это касается отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, а также российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020-го. В США отметили, что в обоих случаях применялось вещество "Новичок".

Так, в рамках санкций будут введены такие запреты:

  • на оказание иностранной помощи России (за исключением срочной гуманитарной помощи и продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров);
  • прекращается продажа любых оборонных изделий или оборонных услуг и разрешений на экспорт в Россию предметов (товаров, программного обеспечения, технологий) из Списка боеприпасов США;
  • прекращается финансирование продажи оружия;
  • на предоставление кредитов или другой финансовой помощи;
  • на экспорт товаров и технологий, важных для национальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что также США введут против России санкции из-за вмешательства в выборы.

Также РБК-Украина писало, что президента США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Отметим, по информации СМИ новые санкции США против России могут коснуться лиц из руководства страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиторговля оружиемСанкции против России
Читайте также
"Ищут повод для новых санкций": у Путина резко отреагировали на отчет разведки США
Кулеба об отчете разведки США: конец мифа о вмешательстве Украины в выборы
Прогноз погоды