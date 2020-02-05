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США прекращают программу сотрудничества с Турцией в разведке

Новости » В мире     05.02.2020 - 15:17
США прекращают программу сотрудничества с Турцией в разведке
Фото: беспилотник США (nasa.gov)

В рамках секретной программы США с 2007 года с турецкой авиабазы совершали разведку территорий сирийских боевиков

Соединенные Штаты прекратили секретную программу обмена военными разведывательными данными с Турцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили агентству четыре источника в американской власти, программа была временно приостановлена после того, как Анкара возобновила военную операцию в Сирии в октябре 2019 года.

В рамках программы начиная с 2007 года невооруженные американские беспилотники совершали полеты над территориями, где располагались вооруженные формирования сирийских курдов с турецкой военной базы Инджирлик. Часто полеты осуществлялись над гористой территорей в северном Ираке недалеко от турецкой границы.

На данный момент официального подтверждения приостановки программы со стороны представителей Министерства обороны Турции и Пентагона нет.

Напомним, 9 октября 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале военной операции "Источник мира" в северной Сирии. Спустя восемь дней, 17 октября, Анкара приостановила проведение операции после переговоров Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом. 23 октября турецкое Министерство обороны официально заявило о прекращении военной операции в Сирии.

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