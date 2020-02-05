США припиняють програму співпраці з Туреччиною в розвідці

Фото: безпілотник США (nasa.gov)

В рамках секретної програми США з 2007 року з турецької авіабази здійснювали розвідку територій сирійських бойовиків

Сполучені Штати припинили секретну програму обміну військовими розвідувальними даними з Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили агентству чотири джерела в американській владі, програма була тимчасово припинена після того, як Анкара відновила військову операцію в Сирії в жовтні 2019 року.

В рамках програми, починаючи з 2007 року неозброєні американські безпілотники здійснювали польоти над територіями, де розташовувалися збройні формування сирійських курдів з турецької військової бази Інджирлік. Часто польоти здійснювалися над гірською територією в північному Іраку недалеко від турецького кордону.

На даний момент офіційного підтвердження припинення програми з боку представників Міністерства оборони Туреччини і Пентагону немає.

Нагадаємо, 9 жовтня 2019 року президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про початок військової операції "Джерело світу" в північній Сирії. Через вісім днів, 17 жовтня, Анкара призупинила проведення операції після переговорів Ердогана з віце-президентом США Майком Пенсія. 23 жовтня турецьке Міністерство оборони офіційно заявило про припинення військової операції в Сирії.