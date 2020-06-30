США прекращают экспорт военных товаров в Гонконг, признавая влияние Китая

Соединенные Штаты прекращают экспорт военных товаров в Гонконг, больше не рассматривая этот административный район отдельно от Китая. Решение приняли в Государственном департаменте в понедельник, 29 июня.

Об этом объявил госсекретарь США Майк Помпео, передает сайт Госдепа.

Он заявил, что Соединенные Штаты принимают такие меры из-за того, что Китай продвигает закон о безопасности, который в итоге ограничит свободы Гонконга и усилит влияние Пекина на этот город.

"Мы больше не можем различать экспорт товаров двойного назначения в Гонконг или материковый Китай... Мы не можем рисковать тем, что эти предметы попадут в руки Народно-освободительной армии, главная цель которой - поддерживать диктатуру Коммунистической партии Китая любыми необходимыми средствами", - сказал Помпео.

Теперь Министерство торговли, в свою очередь, перестанет проводить различие между Гонконгом и Китаем в отношении так называемых американских товаров двойного назначения, которые используются как в военных, так и в гражданских целях.

В списке товаров, которые перестанут поставлять в Гонконг - различные предметы, начиная от усовершенствованных боеприпасов и заканчивая военной техникой.

Помпео объявил о решении через несколько часов после того, как Китай, в свою очередь, ограничил выдачу виз американцам в Гонконг.

Соединенные Штаты возглавили глобальное возмущение по поводу предложенного Пекином закона о безопасности, который запретил бы подрывную деятельность и митинги в Гонконге.

Напомним, недавно Сенат США поддержал санкции в отношении отдельных лиц и компаний Китая, которые поддерживают ограничение автономии Гонконга.