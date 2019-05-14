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В США предупредили об угрозе терактов в Израиле на "Евровидении"

Новости » Общество    14.05.2019 - 13:53
В США предупредили об угрозе терактов в Израиле на "Евровидении"
Иллюстративное фото (facebook.com/EurovisionSongContest)

Посольство США предупредило об угрозе терактов, связанных с празднованием годовщины переноса дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим

Посольство США в Израиле предупредило об угрозе терактов, связанных с празднованием годовщины переноса дипломатической миссии из Тель-Авива в Иерусалим, а также протестами на границе с сектором Газы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт дипмиссии.

В посольстве заявили, что террористические группировки могу выбрать для атаки или насильственных протестов дату годовщины, которая совпадает с днем начала музыкального конкурса "Евровидение" - 14 мая, или День Накба 15 мая.

В частности, посольство рекомендует избегать мест проведения демонстраций, следить за местными СМИ и следовать инструкциям властей. Кроме того, гражданам США и членам их семей могут запретить пребывать в зоне ракетных обстрелов и бомбардировок.

Нападения часто совершаются без предупреждения и могут произойти далеко за пределами сектора Газы и на границе с ним в любое время, предупреждает посольство.

Напомним, в Израиле в городе Тель-Авив стартовал 64-й песенный конкурс "Евровидение", который продлится до 18 мая 2019. 

Накануне министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что не исключает военную агрессию Ирана или проиранских боевиков из-за обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. 

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