США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России в уходе от санкции

Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать усиливать давление на Россию. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о последствиях в случае помощи России обойти санкции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее министр финансов РФ Антона Силуанов заявил, что часть незамороженных золотовалютных резервов России размещено в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Салливан сказал CNN, что Соединенные Штаты считали, что Китай знал о том, что Россия планировала какие-то действия в Украине до того, как произошло вторжение, хотя Пекин, возможно, не понимал всего масштаба того, что планировалось.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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