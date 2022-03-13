UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России в уходе от санкции

Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать усиливать давление на Россию. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о последствиях в случае помощи России обойти санкции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Салливан сказал CNN, что Соединенные Штаты считали, что Китай знал о том, что Россия планировала какие-то действия в Украине до того, как произошло вторжение, хотя Пекин, возможно, не понимал всего масштаба того, что планировалось.

Ранее министр финансов РФ Антона Силуанов заявил, что часть незамороженных золотовалютных резервов России размещено в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки