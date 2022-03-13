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США попередили Китай про наслідки у разі допомоги Росії у відході від санкції

Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть посилювати тиск на Росію. Радник з національної безпеки Джейк Салліван попередив Китай про наслідки у разі допомоги Росії обійти санкції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Салліван попередив, що будь-які дії Китаю або інших країн, спрямовані на те, щоб надати Росії рятувальний круг або допомогти їй уникнути західних санкцій, "абсолютно" приведуть до наслідків.

Раніше міністр фінансів РФ Антона Силуанов заявив, що частина незаморожених золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим захід вимагає від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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