США предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой

Администрация США предупредила иностранные компании, которые действуют в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, о том, что под угрозой американских санкций они должны прекратить все сделки по закупке этого сырья у Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что США предостерегло компании, что продолжение нефтяных сделок с Венесуэлой будет рассматриваться как нарушение американских санкций. При этом американские власти готовы не вводить ограничительные меры в отношении поставок авиационного и дизельного топлива в Венесуэлу только в случае, если оно будет использовано для гуманитарных целей.

Напомним, 19 марта США ввели санкции против Венесуэлы, а именно против венесуэльской горнодобывающей корпорации и ее главы. При этом США исключили из санкционных списков по Венесуэле 12 физлиц, причины пока не указываются.

До этого США ввели санкции в отношении российского банка, который помогал правительству Николаса Мадуро в Венесуэле. Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс предупреждал, что США могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки еще не приступали к применению самых жестких санкций в отношении Венесуэлы.