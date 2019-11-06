США предупредили Германию о российской угрозе

Соединенные Штаты предупредили Германию о растущих угрозах со стороны России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Источник в Госдепартаменте сообщил изданию, что США озабочены "энергетической безопасностью" европейских партнеров. "Северный поток-2", по его словам, является преимущественно "политическим инструментом" России, а не полностью коммерческим проектом.

"Мы регулярно высказываем наши опасения. Мы расцениваем это как инструмент, с помощью которого Россия пытается использовать энергетику для продвижения своей геополитической повестки", - сказал источник.

Источник добавил, что "Северный поток-2" ставит под угрозу приоритеты энергетической безопасности, "делая европейские страны и наших союзников более зависимыми от одной страны, являющейся источником энергии".

Сообщается, что госсекретарь Майк Помпео направляется в Германию, чтобы подчеркнуть необходимость продолжения усиления трансатлантического партнерства. Встречи руководителя американского дипломатического ведомства с руководством Германии пройдут через несколько дней после того, как Дания устранила одно из последних юридических препятствий для осуществления проекта "Северный поток-2".

Напомним, правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода на датском континентальном шельфе. Теперь украинская сторона планирует сосредоточиться на санкциях против России.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина была готова к решению Дании по "Северному потоку-2". По его словам, строительство этого газопровода усиливает Россию и ослабляет Европу.