В США представили резолюцию о нарушениях Россией религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

В Сенат США поступила соответствующая резолюция с призывом к Трампу отказывать в американской визе причастным к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

В Сенате США представлен резолюцию, что возлагает на Российскую Федерацию (РФ)ответственность за нарушение религиозных свобод в временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

"Двухпартийная группа сенаторов во главе с председателем Хельсинской комиссии США Роджером Викером представила проект резолюции относительно ситуации в области религиозных свобод в регионе ОБСЕ", - указано в сообщении.

В резолюции отмечается, что учитывая то, что власти России вторглась в украинский Крым и силой его оккупировала, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе согласно Женевских конвенций, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории.

Также отмечается, что в течение всего времени аннексии Крыма РФ несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове. Речь идет о похищение, задержание и заключение представителей отдельных религиозных групп, включая мусульманами из числа крымских татар, а также верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, УГКЦ и христиан-протестантов.

Отдельно в проекте резолюции указано о аналогичную ответственность РФ также за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.

"В документе содержится призыв к Президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживание собственности в отношении иностранных лиц, которые напрямую или косвенно причастны к серьезных нарушений религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины", - сообщили в посольстве.

Напомним, издание BuzzFeed News со ссылкой на анонимные источники заявило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" (G7) заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском".