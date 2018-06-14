У США представили резолюцію щодо порушень Росією релігійних свобод у Криму і на Донбасі

До Сенату США надійшла відповідна резолюція із закликом до Трампа відмовляти в американській візі причетним до порушень релігійних свобод у Криму та на Донбасі

У Сенаті США представлено резолюцію, що покладає на Російську Федерацію (РФ)відповідальність за порушення релігійних свобод у тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні посольства України у США.

"Двопартійна група сенаторів на чолі з головою Гельсінської комісії США Роджером Вікером представила проект резолюції щодо ситуації у царині релігійних свобод у регіоні ОБСЄ", - вказано у повідомленні.

У резолюції зазначається, що з огляду на те, що влада Росії вторглась до українського Криму та силоміць його окупувала, вона зобов’язана згідно з вимогами міжнародного права, у тому числі відповідно до Женевських конвенцій, захищати релігійні свободи мешканців окупованої території.

Також наголошується, що протягом усього часу анексії Криму РФ несе відповідальність за порушення релігійних свобод на півострові. Йдеться про викрадення, затримання та ув’язнення представників окремих релігійних груп, включно з мусульманами з числа кримських татар, а також вірян Української Православної Церкви Київського Патріархату, УГКЦ та християн-протестантів.

Окремо у проекті резолюції вказано про аналогічну відповідальність РФ також за дотримання релігійних свобод на контрольованих нею територіях Донецької і Луганської областей.

"У документі міститься заклик до Президента США запровадити санкції у вигляді відмови у американській візі та заморожування власності щодо іноземних осіб, які безпосередньо чи опосередковано причетні до серйозних порушень релігійних свобод, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях України", - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, видання BuzzFeed News з посиланням на анонімні джерела заявило, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі із лідерами країн "Великої сімки" (G7) заявив, що Крим є російським, оскільки "усі, хто живе на півострові, розмовляють російською".