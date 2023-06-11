У США представили нову бойову машину піхоти: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мilitary .

Бойову машину представили цього тижня в Пентагоні. Зазначаєть, що вона нагадує щось середнє між радянською "БМП-2" і невеликим танком "Абрамс".

"M10 Booker - це броньована машина, яка призначена для підтримки наших бойових груп піхотної бригади шляхом придушення та руйнування укріплень, гарматних систем і траншей, а потім додатково забезпечує захист від бронетехніки противника", - зазначив генерал-майор Гленн Дін.

Башту для техніки виготовлятимуть в Огайо, корпуси - у Мічигані, а збиратимуть в Алабамі. Коли виробництво буде виведено на повну потужність, армія планує виробляти три нові M10 щомісяця.

Виробництво транспортних засобів почалося на початку 2023 року, а армія очікує першу поставку в 2024 році. Повний батальйон із 42 бойових машин Booker Combat Vehicles очікується до кінця 2025 року, зрештою на озброєння планують поставити понад 500 одиниць.

У той час, коли армія виставляє на озброєння нові БМП для підвищення мобільності, буде вітатись додавання батальйону важкоозброєних та броньованих машин, які бригади можуть використовувати для додаткової потужності. І новий дивізіон M10 супроводжуватиме новий піхотний підрозділ, хоча деталей того, де і коли не повідомляють.

БМП названа в честь двох солдатів

Бойова машина Booker Combat Vehicle названа на честь двох людей. Солдата Роберта Букера, якого було нагороджено Почесною медаллю після того, як він загинув у бою під сильним кулеметним вогнем у Тунісі 9 квітня 1943 року під час Другої світової війни.

Та на честь штабного сержанта Стівена Букера, який загинув у бою в Іраку 5 квітня 2003 року під час повалення уряду Садама Хуссейна в Багдаді. Його було нагороджено Хрестом "за відмінні заслуги".