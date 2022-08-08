UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США предоставят Украине еще 4,5 млрд долларов поддержки, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки (США) предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что финансирование уже согласовано с Министерством финансов США через Всемирный банк. Как сообщили в Агентстве международного развития (USAID), первый транш на 3 млрд долларов будет уже в августе.

По данным USAID, до этого в июле Украине был переведен транш в размере 1,7 млрд долларов, в июне - 1,3 млрд долларов.

Средства предназначены для того, чтобы помочь правительству Украины сохранить основные функции, включая социальную и финансовую помощь населению, детям-инвалидам и миллионам внутренних переселенцев.

Кроме того, бюджетная поддержка позволит обеспечить энергоснабжение больниц, школ и других объектов критической инфраструктуры, а также выплатить зарплаты медикам, учителям и другим бюджетникам.

По оценкам украинской стороны, страна сталкивается с дефицитом бюджета в размере 5 млрд долларов в месяц или 2,5% довоенного ВВП из-за расходов на войну и сокращения налоговых поступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят военную помощь Украине на 1 млрд долларов. РБК-Украина писало, что войдет в новый пакет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиUSAID