США предоставят Индии помощь для борьбы с коронавирусом на 100 млн долларов

Согласно сообщению, Соединенные Штаты, "выражая солидарность" с этим государством "в борьбе с новой волной случаев COVID-19", в ближайшие дни доставят туда продукцию на сумму более 100 млн долларов для оказания срочной помощи.

Отмечается, с 29 апреля и в течение следующей недели в эту страну начнут прибывать самолеты с правительственной помощью США.

По информации вашингтонской администрации, американская сторона перенаправят в Индию свой заказ на 20 млн доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Кроме того, в помощь войдет первый транш в 20 тыс. препаратов против коронавируса Remdesivir.

Также в Индию будут отправлены 15 млн масок-респираторов, миллион быстрых тестов на коронавирусную инфекцию, многоразовые баллоны для кислорода, генерирующие и концентрирующие кислород приборы, а также прекурсоры для производства вакцин.