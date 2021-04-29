США нададуть Індії допомогу для боротьби з коронавірусом на 100 млн доларів
США нададуть Індії допомогу в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. Вашингтон виділяє 100 млн доларів.
Згідно з повідомленням, Сполучені Штати, "висловлюючи солідарність" з цією державою "у боротьбі з новою хвилею випадків COVID-19", найближчими днями доставлять туди продукцію на суму понад 100 млн доларів для надання термінової допомоги.
Відзначається, з 29 квітня і протягом наступного тижня в цю країну почнуть прибувати літаки з урядовою допомогою США.
За інформацією вашингтонської адміністрації, американська сторона перенаправлять до Індії своє замовлення на 20 млн доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Крім того, в допомогу увійде перший транш у 20 тис. препаратів проти коронавірусу Remdesivir.
Також до Індії будуть відправлені 15 млн масок-респіраторів, мільйон швидких тестів на коронавірусну інфекцію, багаторазові балони для кисню, генеруючі та концентруючі кисень прилади, а також прекурсори для виробництва вакцин.
Нагадаємо, в Індії минулого тижня чотири дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю нових заражень COVID-19. Щодня в країні підтверджували понад 300 тисяч заражень.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Євросоюзі висловили стурбованість через різке зростання хворих коронавірусом в Індії і готові надати допомогу уряду країни.