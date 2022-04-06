UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США предоставили Украине средства защиты от химического оружия

Фото: США предоставили Украине средства защиты от химического оружия (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты предоставляют Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие. Часть уже прибыла в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил представитель администрации Байдена, оборудование и материалы, запрошенные Киевом, доставляются на постоянной основе, а часть уже доставлена.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки