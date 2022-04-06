США предоставили Украине средства защиты от химического оружия

Соединенные Штаты предоставляют Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие. Часть уже прибыла в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины.

Как заявил представитель администрации Байдена, оборудование и материалы, запрошенные Киевом, доставляются на постоянной основе, а часть уже доставлена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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