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США предоставили Украине средства защиты от химического оружия

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Вашингтон, Среда 06 апреля 2022 09:00
США предоставили Украине средства защиты от химического оружия Фото: США предоставили Украине средства защиты от химического оружия (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты предоставляют Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие. Часть уже прибыла в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил представитель администрации Байдена, оборудование и материалы, запрошенные Киевом, доставляются на постоянной основе, а часть уже доставлена.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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