США надали Україні засоби захисту від хімічної зброї

Сполучені Штати надають Україні засоби захисту, які можуть бути розгорнуті, якщо Росія застосує хімічну і біологічну зброю. Частина вже прибула в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив представник адміністрації Байдена, обладнання та матеріали на запит Києва доставляються на постійній основі, а частина вже доставлена. Раніше прес-секретаря Білого дому Джен Псакі заявила, що уряд США передає уряду України захисне спорядження та припаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України.