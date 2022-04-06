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США надали Україні засоби захисту від хімічної зброї

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Вашингтон, Середа 06 квітня 2022 09:00
США надали Україні засоби захисту від хімічної зброї Фото: США надали Україні Засоби захисту від хімічної зброї (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати надають Україні засоби захисту, які можуть бути розгорнуті, якщо Росія застосує хімічну і біологічну зброю. Частина вже прибула в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив представник адміністрації Байдена, обладнання та матеріали на запит Києва доставляються на постійній основі, а частина вже доставлена.

Раніше прес-секретаря Білого дому Джен Псакі заявила, що уряд США передає уряду України захисне спорядження та припаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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