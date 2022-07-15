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В США предложили выделить круглую сумму на обучение украинских пилотов на F-16

Фото: в США предложили выделить круглую сумму на обучение украинских пилотов на F-16 (Master Sgt. Andy Dunaway)
Автор: Руслан Гаращенко

В Конгрессе США предлагают выделить 100 млн долларов, которые пойдут на обучение украинских пилотов на американских истребителях, в частности, F-15 и F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша.

"Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму 840 миллиардов долларов.

Что известно об истребителе F-16?

Это многофункциональный легкий военный реактивный самолет, который является самым массовым истребителем четвертого поколения. Он пользуется успехом на международном рынке и состоит на вооружении 25 стран, что делает его самым распространенным боевым самолетом в мире. Стоимость одной единицы F-16 (производство 1975 года) составляет 4,5 млн долларов. При этом модернизированный F-16D Block 52 стоит на рынке около 34 млн долларов.

Напомним, ранее в Белом доме объяснили, как США планируют оказывать Украине помощь по ленд-лизу.

Как известно, закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

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