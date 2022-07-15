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У США запропонували виділити круглу суму на навчання українських пілотів на F-16

Фото: у США запропонували виділити круглу суму на навчання українських пілотів на F-16 (Master Sgt. Andy Dunaway)
Автор: Руслан Гаращенко

У Конресі США пропонують виділити 100 млн доларів, які підуть на навчання українських пілотів на американських винищувачах, зокрема, F-15 і F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша.

"Палата представників прийняла законопроект про оборонну політику на суму 840 мільярдів доларів.

Що відомо про винищувач F-16?

Це багатофункціональний легкий військовий реактивний літак, який є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Він користується успіхом на міжнародному ринку і перебуває на озброєнні 25 країн, що робить його найбільш розповсюдженим бойовим літаком у світі. Вартість однієї одиниці F-16 (1975 рік) становить 4,5 млн доларів. При цьому модернізований F-16D Block 52 коштує на ринку близько 34 млн доларів.

Нагадаємо, раніше в Білому домі пояснили, як США планують надавати Україні допомогу по ленд-лізу.

Як відомо, закон про ленд-лізу, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.

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