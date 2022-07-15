У США запропонували виділити круглу суму на навчання українських пілотів на F-16

У Конресі США пропонують виділити 100 млн доларів, які підуть на навчання українських пілотів на американських винищувачах, зокрема, F-15 і F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша.
"Палата представників прийняла законопроект про оборонну політику на суму 840 мільярдів доларів.
Це багатофункціональний легкий військовий реактивний літак, який є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Він користується успіхом на міжнародному ринку і перебуває на озброєнні 25 країн, що робить його найбільш розповсюдженим бойовим літаком у світі. Вартість однієї одиниці F-16 (1975 рік) становить 4,5 млн доларів. При цьому модернізований F-16D Block 52 коштує на ринку близько 34 млн доларів.
Нагадаємо, раніше в Білому домі пояснили, як США планують надавати Україні допомогу по ленд-лізу.
Як відомо, закон про ленд-лізу, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.