UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США предложили внести инициативу о бойкоте Олимпиады в Пекине в оборонный бюджет

Автор: Артур Родивилов

Группа сенаторов от демократической и республиканской партии во главе с сенатором-республиканцем Миттом Ромни предложила внести в оборонный бюджет на следующий финансовый год инициативу о бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине. Они пройдут в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Группа сенаторов от демократической и республиканской партии во главе с сенатором-республиканцем Миттом Ромни предложила внести в оборонный бюджет на следующий финансовый год инициативу о бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине/

Поправка предусматривает запрет госсекретарю США тратить федеральные средства на поддержку присутствия государственных служащих США на соревнованиях. При этом спортсмены, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, будут продолжать получать средства.

По мнению Ромни, подобный способ бойкотировать Олимпиаду-2022 навредит Коммунистической партии Китая, но не заденет американских спортсменов.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада