У США запропонували внести ініціативу про бойкот Олімпіади в Пекіні в оборонний бюджет

Група сенаторів від Демократичної і Республіканської партії на чолі з сенатором-республіканцем Міттом Ромні запропонувала внести в оборонний бюджет на наступний фінансовий рік ініціативу про бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні/

Поправка передбачає заборону держсекретареві США витрачати федеральні кошти на підтримку присутності державних службовців США на змаганнях. При цьому спортсмени, а також Олімпійський і Паралімпійський комітети США, будуть продовжувати отримувати кошти.

На думку Ромні, подібний спосіб бойкотувати Олімпіаду-2022 зашкодить Комуністичній партії Китаю, але не зачепить американських спортсменів.

7 червня конгресмени з демократичної і Республіканської партій внесли в нижню палату Конгресу США резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) перенести XXIV зимову олімпіаду з Пекіна в інше місце. Політики мотивували своє рішення заходами китайської влади, які нібито порушують права національних меншин в країні.