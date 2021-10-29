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У США запропонували внести ініціативу про бойкот Олімпіади в Пекіні в оборонний бюджет

Автор: Артур Родивилов

Група сенаторів від Демократичної і Республіканської партії на чолі з сенатором-республіканцем Міттом Ромні запропонувала внести в оборонний бюджет на наступний фінансовий рік ініціативу про бойкот зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Вони пройдуть в 2022 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Група сенаторів від Демократичної і Республіканської партії на чолі з сенатором-республіканцем Міттом Ромні запропонувала внести в оборонний бюджет на наступний фінансовий рік ініціативу про бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні/

Поправка передбачає заборону держсекретареві США витрачати федеральні кошти на підтримку присутності державних службовців США на змаганнях. При цьому спортсмени, а також Олімпійський і Паралімпійський комітети США, будуть продовжувати отримувати кошти.

На думку Ромні, подібний спосіб бойкотувати Олімпіаду-2022 зашкодить Комуністичній партії Китаю, але не зачепить американських спортсменів.

7 червня конгресмени з демократичної і Республіканської партій внесли в нижню палату Конгресу США резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) перенести XXIV зимову олімпіаду з Пекіна в інше місце. Політики мотивували своє рішення заходами китайської влади, які нібито порушують права національних меншин в країні.

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Олімпіада