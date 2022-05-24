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В США предложили смягчить экологические требования к бензину ради снижения цен, - СМИ

Заправка топливом (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Администрация США рассматривают возможность отмены ряда экологических нормативов в отношении бензина с целью снижения цен на него на внутреннем рынке. По информации информированных источников, окончательное решение на данный счет пока не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В США экологические требования предписывают нефтеперерабатывающим предприятиям избегать использования недорогих компонентов при производстве летнего бензина, таких как бутан. Однако в Белом доме изучают возможность приостановки действия этого соглашения с целью снижения затрат на выпуск топлива и некоторое изменение розничных цен.

В конце марта Байден принял решение о самом крупном в истории высвобождении запасов нефти из стратегических запасов США. Сообщалось, что Вашингтон будет выводить на рынок в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев.

Ослабление доллара США привело к росту цен на нефть в понедельник, поскольку это делает нефть дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

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