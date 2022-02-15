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США запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну, - Reuters

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Вашингтон, Вівторок 15 лютого 2022 22:05
США запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну, - Reuters Фото: США допоможуть Україні розслідувати кібератаку (freepik)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну. Сьогоднішня атака призвела до збою в роботі банківських сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Білому домі знають про сьогоднішні кібератаки і вже запропонували Україні допомогу в розслідуванні інцидентів відмови в обслуговуванні і реагуванні на них.

Зазначимо, як заявили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, робоча група зі спеціалістів суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці.

Нагадаємо, сьогодні в результаті масштабної DDoS-атаки перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних сил України, а також деякі банківські сервіси.

Станом на зараз нову кібератаку локалізують, а банки вже заробили.

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Сполучені Штати Америки Україна Кібератака
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