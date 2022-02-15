США запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну, - Reuters

Сполучені Штати Америки запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну. Сьогоднішня атака призвела до збою в роботі банківських сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що в Білому домі знають про сьогоднішні кібератаки і вже запропонували Україні допомогу в розслідуванні інцидентів відмови в обслуговуванні і реагуванні на них.

Зазначимо, як заявили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, робоча група зі спеціалістів суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці.