США предложили помощь Франции в восстановлении Нотр-Дама

Соединенные Штаты Америки предложили Франции помощь в восстановлении Нотр-Дам де Пари после пожара. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В США заявили, что стоят рядом с Парижом и миллионами посетителей со всего мира, которые искали утешение в этой знаковой структуре.

Также в Белом доме убеждены, что Нотр-Дам будет продолжать служить символом Франции.

"Франция является старейшим союзником Соединенных Штатов, и мы с благодарными сердцами помним колокола Нотр-Дама 12 сентября 2001 года в торжественной признании трагических нападений 11 сентября на американскую землю. Сегодня мы стоим с Францией и предлагаем нашу помощь в реабилитации этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France!", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на восстановление Нотр-Дам де Пари за сутки собрали более 600 млн евро.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен. По словам Макрона, пожар стал ударом для целой нации. В прокуратуре отметили, что не нашли признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама.

Напомним, вчера вечером 15 апреля во Франции загорелся Собор Парижской Богоматери. В результате пожара упал шпиль и обрушилась крыша. Пожар тушили в течение 12 часов.