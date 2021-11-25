В США предложили дополнительно выделить Украине 50 млн долларов на военную помощь

В США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 млн миллионов. Они предложили поправку в бюджет США на 2022 год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Сообщается, что сенаторы предложили поправку в военный бюджет США, которая предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 млн до 350 млн долларов.
По информации издания, 125 млн из этой суммы пойдут на закупку вооружений поражающего действия для сдерживания агрессии России.
Также известно, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска вторгнуться в Украину.
Кроме того, законодатели пытаются внести изменения в формулировку санкций, чтобы включить ее в Закон о полномочиях на национальную оборону.
Напомним, что ЕС и НАТО настроены действовать решительно в случае российской агрессии в Украине. Об этом сообщил Резников, ссылаясь на партнеров в Британии и США.