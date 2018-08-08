США предложили Ассанжу дать показания по российскому делу

Сенат США предложил основателю WikiLeaks дать показания по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году

Сенат США предложил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дать показания по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Копия письма опубликована в Twitter WikiLeaks.

В письме говорится, что Ассанж может дать показания в закрытом режиме, в удобном для всех месте и в удобное время.

Адвокаты WikiLeaks сообщили, что рассматривают предложение.

Фото (twitter.com/wikileaks)

Напомним, ранее сообщалось, что Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается от уголовного преследования с 2012 года. Сообщалось, что Ассанж решился на этот шаг из-за ухудшения состояния здоровья. В ближайшие недели он готов покинуть здание посольства, где предыдущих 6 лет пытался избежать обвинений в изнасиловании в Швеции и перспективы выдачи США.

Как известно, в 2016 году сайт WikiLeaks опубликовал документы Демократической партии США, которые были украдены российскими хакерами. Однако Москва свою причастность к этому отрицает.

Ассанж находится на территории эквадорского посольства в Лондоне с 2012 года. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку опасается ареста по запросу Швеции и дальнейшей экстрадиции в США.

В свою очередь американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь. Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.