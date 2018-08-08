США запропонували Ассанжу дати показання по російській справі

Сенат США запропонував засновнику WikiLeaks дати свідчення у справі про втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році

Сенат США запропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу дати свідчення у справі про втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році. Копія листа опублікована в Twitter WikiLeaks.

У листі йдеться, що Ассанж може дати свідчення в закритому режимі, у зручному для всіх місці і в зручний час.

Адвокати WikiLeaks повідомили, що розглядають пропозицію.

Фото (twitter.com/wikileaks)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ассанж готовий покинути посольство Еквадору в Лондоні, де він ховається від кримінального переслідування з 2012 року. Повідомлялося, що Ассанж зважився на цей крок через погіршення стану здоров'я. У найближчі тижні він готовий покинути будівлю посольства, де попередніх 6 років намагався уникнути звинувачень в згвалтуванні в Швеції і перспективи видачі США.

Як відомо, в 2016 році сайт WikiLeaks опублікував документи Демократичної партії США, які були вкрадені російськими хакерами. Однак Москва свою причетність до цього заперечує.

Ассанж перебуває на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не може покинути територію дипмісії, оскільки побоюється арешту за запитом Швеції і подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.