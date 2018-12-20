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Сенат США одобрил временный бюджет

Новости » Политика    20.12.2018 - 10:29
Сенат США одобрил временный бюджет
Фото: Сенат США (trend.az)

Сенат принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года

Сенат США проголосовал за принятие временного бюджета до 8 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Законопроект должны рассмотреть в Палате представителей США. После документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. 

Президент должен подписать временный бюджет до пятницы, 21 декабря 2018 года. В случая неподписания федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого финансирования.

Отметим, что бюджет США не включает 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, по данным The Washington Post, Администрация президента США Дональда Трампа начала проводить заблаговременную подготовку к возможной остановке работы правительства. 

Остановка работы правительства может произойти 22 декабря 2018, если президент Трамп и Республиканская партия не смогут договориться с Демократической партией, которая выступает против выделения 5 млрд долларов на строительство стены с Мексикой. Именно из-за этих разногласий в США не был утвержден бюджет на следующий финансовый год, который начался еще 1 октября.

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