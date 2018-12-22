У США уряд частково призупинить роботу 22 грудня

Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Сенат припинив обговорення фінансування прикордонної безпеки

Уряд Сполучених Штатів Америки частково призупинить роботу опівночі (7:00 за Києвом) у суботу, 22 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з телеканалом, у 2018 році уряд США вперше за 40 років тричі припиняв роботу. Цього разу - через відсутність угоди між президентом Дональдом Трампом і Конгресом щодо фінансування гарантування безпеки на кордоні.

Сенат припинив обговорення фінансування прикордонної безпеки, зокрема стіни на кордоні США і Мексики, таким чином забезпечивши часткове призупинення роботи деяких федеральних відомств.

Обидві палати зможуть знову розпочати обговорення тільки після 12:00 (19:00 за Києвом) у суботу, 22 грудня.

Нагадаємо, раніше Сенат США проголосував за ухвалення тимчасового бюджету до 8 лютого 2019 року, який повинні були розглянути в Палаті представників США, після чого документ мав надійти на підпис президенту Дональду Трампу.

Також повідомлялося, що в разі непідписання бюджету президентом до 21 грудня 2018 року федеральні установи можуть призупинити роботу через відсутність ухваленого фінансування.