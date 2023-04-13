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США працюють над тим, щоб знизити залежність В'єтнаму від закупок зброї у РФ, - Reuters

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Четвер 13 квітня 2023 21:21
США працюють над тим, щоб знизити залежність В'єтнаму від закупок зброї у РФ, - Reuters Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати В'єтнам цього тижня в надії на прогрес у покращенні відносин із ключовим торговим партнером. Вашингтон працює над тим, аби країна знизила свою залежність від закупок зброї у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Для В'єтнаму візит Блінкена буде делікатним випробуванням. Необхідно буде проявити відкритість до Сполучених Штатів, не розсердивши при цьому Китай чи Росію", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що у такому балансуванні В'єтнам процвітає, але воно стає все більш складним для країни. Блінкен прибуває в Ханой у п'ятницю і зустрінеться з в'єтнамськими лідерами в суботу, а потім вирушить до Токіо на зустріч G7.

"США сподіватимуться на прогрес у переході від відносин до стратегічного партнерства, яке в останнє десятиліття називалося всеосяжним. Також Вашингтон працює над тим, щоб переконати В'єтнам диверсифікувати оборонні закупівлі за межами Росії, що очевидно буде на користь В'єтнаму, а також відповідатиме законам США", - додали Reuters.

Нагадаємо, що у четвер, 2 березня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти нафтохімічних компаній Ірану. Також під обмеження потрапили юридичні особи із В'єтнаму.

Раніше повідомлялось, що В'єтнам швидко скорочує свою залежність від російської зброї та може розпочати експорт зброї місцевого виробництва з можливими покупцями в Африці, Азії та потенційно навіть у Москві.

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