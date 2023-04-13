США працюють над тим, щоб знизити залежність В'єтнаму від закупок зброї у РФ, - Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати В'єтнам цього тижня в надії на прогрес у покращенні відносин із ключовим торговим партнером. Вашингтон працює над тим, аби країна знизила свою залежність від закупок зброї у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Для В'єтнаму візит Блінкена буде делікатним випробуванням. Необхідно буде проявити відкритість до Сполучених Штатів, не розсердивши при цьому Китай чи Росію", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що у такому балансуванні В'єтнам процвітає, але воно стає все більш складним для країни. Блінкен прибуває в Ханой у п'ятницю і зустрінеться з в'єтнамськими лідерами в суботу, а потім вирушить до Токіо на зустріч G7.

"США сподіватимуться на прогрес у переході від відносин до стратегічного партнерства, яке в останнє десятиліття називалося всеосяжним. Також Вашингтон працює над тим, щоб переконати В'єтнам диверсифікувати оборонні закупівлі за межами Росії, що очевидно буде на користь В'єтнаму, а також відповідатиме законам США", - додали Reuters.