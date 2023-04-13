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США работают над тем, чтобы снизить зависимость Вьетнама от закупок оружия у РФ, - Reuters

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Четверг 13 апреля 2023 21:21
США работают над тем, чтобы снизить зависимость Вьетнама от закупок оружия у РФ, - Reuters Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Вьетнам на этой неделе в надежде на прогресс в улучшении отношений с ключевым торговым партнером. Вашингтон работает над тем, чтобы страна снизила свою зависимость от закупок оружия у РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Для Вьетнама визит Блинкена будет деликатным испытанием. Необходимо будет проявить открытость в Соединенные Штаты, не разозлив при этом Китай или Россию", - говорится в материале.

Reuters пишет, что в такой балансировке Вьетнам процветает, но она становится все более сложной для страны. Блинкен прибывает в Ханой в пятницу и встретится с вьетнамскими лидерами в субботу, а затем отправится в Токио на встречу G7.

"США будут надеяться на прогресс в переходе от отношений к стратегическому партнерству, которое в последнее десятилетие называлось всеобъемлющим. Также Вашингтон работает над тем, чтобы убедить Вьетнам диверсифицировать оборонные закупки за пределами России, что, очевидно, будет в пользу Вьетнама, а также будет соответствовать законам США", - добавили Reuters.

Напомним, что в четверг, 2 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нефтехимических компаний Ирана. Также под ограничения попали юридические лица из Вьетнама.

Ранее сообщалось, что Вьетнам быстро сокращает свою зависимость от оружия и может начать экспорт оружия местного производства с возможными покупателями в Африке, Азии и потенциально даже в Москве.

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