США працюють над передачею Україні нового варіанту ATACMS великої дальності, - NBC

Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, але досі вони постачали тільки старі ATACMS середньої дальності. Тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети, сказали чиновники. Це дасть змогу Україні завдавати ударів далі в межах контрольованого Росією Кримського півострова.

Представники оборонного відомства заявили виданню, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, оплачених за рахунок цих коштів.

У США також є боєприпаси та артилерія, готові до негайного відправлення в Україну, якщо фінансування буде схвалено, додали чиновники.

Допомога Україні від США

Торік президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів з охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроект набув чинності, він ще має пройти Палату представників та бути підписаний президентом Джо Байденом.

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