США працюють над альтернативними маршрутами експорту зерна з України, - Білий дім

"Ми працюємо з нашими партнерами по ЄС, ми працюємо з Україною та іншими європейськими партнерами, щоб зрозуміти, чи є інші способи доставки зерна на ринок суходолом. Але це не так ефективно", - розповів Кірбі.

Він зазначив, що найкращий спосіб доставки українського зерна - морськими шляхами.

"Але ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, що можна зробити", - додав координатор Ради національної безпеки.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, минулого тижня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна офіційно припиняє свою участь у “зерновій угоді”. Це нібито пов'язано з невиконанням вимог країни-агресора.

Домовленості дозволяли Україні експортувати зерно Чорним морем, але після рішення Росії вивезення продовольства у такий спосіб припинилося.

У відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернові перевезення Чорним морем без участі Росії.

Країна-агресор після цього пригрозила топити судна, які направлятимуть до українських портів.