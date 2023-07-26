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США працюють над альтернативними маршрутами експорту зерна з України, - Білий дім

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки зараз шукають альтернативні маршрути для того, щоб експортувати зерно з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Ми працюємо з нашими партнерами по ЄС, ми працюємо з Україною та іншими європейськими партнерами, щоб зрозуміти, чи є інші способи доставки зерна на ринок суходолом. Але це не так ефективно", - розповів Кірбі.

Він зазначив, що найкращий спосіб доставки українського зерна - морськими шляхами.

"Але ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, що можна зробити", - додав координатор Ради національної безпеки.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, минулого тижня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна офіційно припиняє свою участь у “зерновій угоді”. Це нібито пов'язано з невиконанням вимог країни-агресора.

Домовленості дозволяли Україні експортувати зерно Чорним морем, але після рішення Росії вивезення продовольства у такий спосіб припинилося.

У відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернові перевезення Чорним морем без участі Росії.

Країна-агресор після цього пригрозила топити судна, які направлятимуть до українських портів.

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