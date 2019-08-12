В США при пожаре в детском саду погибли 5 детей

В Соединенных Штатах в штате Пенсильвания в городе Эри произошел пожар в детском саду, в результате чего погибли 5 детей, еще один ребенок попал в больницу с ожогами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Начальник пожарной охраны города Гай Сантоне рассказал, что погибшим было от восьми месяцев до семи лет.

“Жертвы погибли в результате пожара в Эри, о котором поступило сообщение около 1:15 утра в воскресенье", - сообщил представитель департамента полиции.

По информации канала, также в результате происшествия пострадали двое взрослых - женщина-владелец детского центра доставлена в больницу.

Причины возгорания пока не сообщаются, полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, 27 июля в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае России произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере четыре ребенка - трое девочек и один мальчик. Пострадали 12 человек, среди них и дети, и взрослые. Всего в лагере находились 189 детей, которые жили в 26 палатках.