У США під час пожежі в дитячому садку загинули 5 дітей

У Сполучених Штатах у штаті Пенсильванія в місті Ері сталася пожежа в дитячому садку, у результаті чого загинули 5 дітей, ще одна дитина потрапила до лікарні з опіками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Начальник пожежної охорони міста Гай Сантоне розповів, що загиблим було від восьми місяців до семи років.

“Жертви загинули в результаті пожежі в місті Ері, про яку надійшло повідомлення близько 1:15 ранку в неділю", - повідомив представник департаменту поліції.

За інформацією каналу, у результаті події постраждали двоє дорослих - жінка-власник дитячого центру доправлена в лікарню.

Причини займання поки не повідомляються, поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 27 липня в дитячому наметовому таборі "Холдомі" в Хабаровському краї Росії сталася пожежа, в результаті якої загинули щонайменше чотири дитини - троє дівчаток і один хлопчик. Постраждали 12 людей, серед них як діти, так і дорослі. Загалом у таборі перебували 189 дітей, які жили в 26 наметах.