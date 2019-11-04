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В США поздравили с разведением сил в Золотом и призывают РФ вывести войска с Донбасса

Новости » Политика     04.11.2019 - 21:38
В США поздравили с разведением сил в Золотом и призывают РФ вывести войска с Донбасса
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США призывает Россию полностью выполнить Минские соглашения и вывести свои силы с востока Украины

В Соединенных Штатах Америки (США) поздравили с завершением разведения сил в районе Золотого и призывают Российскую Федерацию вывести все свои силы с востока Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства США в Украине.

Сообщается, что США призывают Россию полностью выполнить Минские соглашения и вывести все свои силы с востока Украины.

"Мы приветствуем завершение отвод сил и средств в Золотом и высоко оцениваем усилия президента Владимира Зеленского и его команды с решением конфликта на востоке Украины, которые восстанавливают суверенитет и территориальную целостность страны", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября Алексей Журавлев побывал на позициях российских наемников в районе Золотого. По информации СМИ сепаратистов, Журавлев приехал с целью проверить, как украинская сторона отвела свои войска в этом районе. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что такой визит нарушает украинское законодательство, а также пообещал вскоре представить официальную реакцию МИД Украины.

Как сообщало РБК-Украина, что на фоне разведение сил в Золотом Луганской области украинские военные и полиция продолжают нести службу в усиленном режиме.

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