У США вітають розведення сил у Золотому та закликають РФ вивести війська з Донбасу

Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США закликає Росію повністю виконати Мінські угоди та вивести свої сили зі сходу України

У Сполучених Штатах Америки (США) привітали завершення розведення сил в районі Золотого і закликають Російську Федерацію вивести всі свої сили зі сходу України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства США в Україні.

Зазначається, що США закликає Росію повністю виконати Мінські угоди та вивести всі свої сили зі сходу України.

"Ми вітаємо завершення відведення сил і засобів у Золотому і високо оцінюємо зусилля президента Володимира Зеленського та його команди із розв'язання конфлікту на сході України, які відновлюють суверенітет та територіальну цілісність країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 листопада Олексій Журавльов побував на позиціях російських найманців в районі Золотого. За інформацією ЗМІ сепаратистів, Журавльов приїхав з метою перевірити, як українська сторона відвела свої війська в цьому районі. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що такий візит порушує українське законодавство, а також пообіцяв незабаром представити офіційну реакцію МЗС України.

Як повідомляло РБК-Україна, що на тлі розведення сил в Золотому Луганської області українські військові і поліція продовжують нести службу в посиленому режимі.