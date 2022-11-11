США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою

Таке рішення ухвалено через широке втручання держави в російську економіку і дає можливість застосувати антидемпінгове законодавство США для усунення ринкових спотворень, спричинених цим втручанням, заявили в міністерстві.

Щоб отримати у США статус країни з ринковою економікою, держава має відповідати певним критеріям, прописаним в американському законі про тарифи, прийнятому в 1930 році.

Росія була визнана США країною з ринковою економікою у 2002 році. На країни з таким статусом не поширюється низка американських зовнішньоторговельних обмежень.

Наприклад, щодо них складніше запровадити антидемпінгові мита. Крім того, статус держави з ринковою економікою відіграв визначальну роль при вступі РФ до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.

У 2021 році міністерство торгівлі США вперше за майже 20 років розглядало можливість позбавити Росію статусу країни з ринковою економікою, проте цей статус був підтверджений.

Раніше Рада Організації американських держав (ОАД) ухвалила рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації.

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