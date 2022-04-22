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Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств

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Пятница 22 апреля 2022 03:53
Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств Фото: ОАГ лишила Россию статуса наблюдателя (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОАГ.

Была принята резолюция лишить Россию статуса наблюдателя ОАГ пока РФ продолжает боевые действия на территории Украины. "За" проголосовали 25 стран, против - 0, воздержались - 8.

"Аналогом должна стать приостановка статуса Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении организацтии.

Напомним, международная платежная система UnionPay прекратила сотрудничество с подсанкционными банками РФ. Теперь Клиенты "Сбербанка", "Альфа-Банка", ВТБ и других финансовых учреждений не смогут получить карты UnionPay.

Мы также писали о том, что Британия расширила санкции против России. Черный список увеличился на 26 позиций. В него попали физические лица, а также военные и оборонные компании.

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