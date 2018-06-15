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В США снова повысили учетную ставку

НовостиФинансы    15.06.2018 - 12:04
Фото: логотип Федеральной резервной системы США (federalreserve.gov)
Фото: логотип Федеральной резервной системы США (federalreserve.gov)

Ставка повышена на 25 пунктов

Федеральная резервная система США второй раз за год повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам . Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, ставка повышена на 25 базисных пунктов — до 1,75-2% годовых. Эксперты отмечают, что решение Федерального комитета по открытым рынкам совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Кроме того, в Федеральном резерве заявили, что на 2018 год запланированы еще два повышения ставки, хотя ранее говорилось о трех на протяжении года.

В заявлении комитета отмечается, что это стало результатом изменения мнения всего одного члена FOMC в пользу четырех повышений: теперь восемь членов комитета считают оправданным еще два подъема ставки до конца года, а семь придерживаются мнения, что еще одного повышения будет достаточно.

Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, и еще одно ожидается в 2020 году. Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно после заседания ФРС.

Так, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опускаются на 0,1-0,2%, а Nasdaq Composite растет на 0,2%.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США намерена и в дальнейшем повышать базовую процентную ставку при условии плавного роста потребительских цен не выше таргетируемого уровня на существенную величину.

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Теги публикации: ФРС, ставка, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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