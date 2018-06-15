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У США знову підвищили облікову ставку

НовиниФінанси    15.06.2018 - 12:04
Фото: логотип Федеральної резервної системи США (federalreserve.gov)
Фото: логотип Федеральної резервної системи США (federalreserve.gov)

Ставка підвищена на 25 пунктів

Федеральна резервна система США вдруге за рік підвищив процентну ставку по федеральних кредитних коштів . Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, ставка підвищена на 25 базисних пунктів — до 1,75-2% річних. Експерти відзначають, що рішення Федерального комітету з відкритих ринків співпало з прогнозами переважної більшості економістів та учасників ринку.

Крім того, у Федеральному резерві заявили, що на 2018 рік заплановані ще два підвищення ставки, хоча раніше йшлося про трьох протягом року.

В заяві комітету наголошується, що це стало результатом зміни думки всього одного члена FOMC на користь чотирьох підвищень: тепер вісім членів комітету вважають виправданим ще два підйому ставки до кінця року, а сім дотримуються думки, що ще одного підвищення буде достатньо.

Прогноз на 2019 рік передбачає три підйому ставки, і ще одне очікується в 2020 році. Фондові індекси США змінюються різноспрямовано після засідання ФРС.

Так, Dow Jones Industrial Average і Standard & Poor's 500 опускаються на 0,1-0,2%, а Nasdaq Composite зростає на 0,2%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США має намір і надалі підвищувати базову процентну ставку за умови плавного зростання споживчих цін не вище за таргетований рівня на істотну величину.

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Теги публікації: ФРС, ставка, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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