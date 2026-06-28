США повністю припинять приймати заявників на політичний притулок

Сполучені Штати фактично припиняють приймати заяви на отримання політичного притулку від іноземних громадян. Це стосується тих, хто перебуває за межами країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.
За словами заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера, тепер таким заявникам будуть відмовляти. Особливо це стосується прохання про надання притулку на південно-західному кордоні.
"Двері Америки повністю закриті для людей, які прагнуть отримати притулок", - заявив Міллер.
За його словами, США направлять прохачів притулку до інших країн. Міллер також заявив, що всі прохання про надання притулку на південно-західному кордоні завжди є фальшивими, а більшість прохачів - це або злочинці, або мігранти, які хочуть отримати пільги.
Його заява пролунала після рішення Верховного суду, яке посилює правила надання притулку мігрантам, які прибувають через Мексику.
Верховний суд США більшістю в шість голосів проти трьох постановив, що федеральна влада не зобов’язана розглядати заяви про надання притулку від іноземців, які прибули до пункту пропуску на кордоні з Мексикою, але ще не перетнули кордон США.
Суд зазначив, що людина вважається такою, що прибула до Штатів, лише після фактичного перетину кордону. Автор рішення, суддя Самуель Аліто, пояснив його так: "Гість не вважається таким, що увійшов до будинку, коли він лише постукав у двері".
Українцям у Польщі стали масово відмовляти у статусі біженця. Замість спеціального статусу UKR все частіше дають звичайний - це позначка NUE. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрози життю.
А от у Молдові українцям збираються спростити отримання рідного громадянства. Раніше для цього треба було перебувати саме на території української держави.