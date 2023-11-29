США повідомили, що не мають необхідних засобів для нарощування потужностей на Близькому Сході

США не планувало пересувати війська на Близькому Сході. Країні довелося через це скоротити фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .
Міністерство оборони наказало направити на Близький Схід додаткову авіаносну ударну групу, засоби ППО, винищувачі та сотні військовослужбовців після несподіваних терористичних атак на Ізраїль 7 жовтня, щоб запобігти переростанню конфлікту в регіональну війну.
Тимчасове фінансування федерального уряду, яке заморожує витрати лише на рівні попереднього року, також поширюється військові витрати. Оскільки пересування військ на Близький Схід заплановано не було, Пентагону довелося перерозподілити кошти з інших програм, повідомив представник міністерства оборони США Кріс Шервуд.
Через брак фінансування Міністерству оборони довелося скоротити витрати на навчання, навчання та розгортання, заплановані на цей рік. У деяких випадках це може спричинити затримку виплат за контрактами, повідомив представник міністерства оборони США Кріс Шервуд.
Непередбачені події змусили переглянути деякі вихідні передумови, використані при складанні запиту президента на бюджет на 2024 фінансовий рік. Зокрема, ні в базовому запиті, ні в додатковому запиті на 2024 фінансовий рік не було передбачено фінансування операцій США, пов'язаних з Ізраїлем.
Керівники Пентагону неодноразово заявляють, що тимчасові заходи щодо фінансування негативно впливають на боєздатність американських військ. При роботі в рамках тимчасового заходу департамент не може запускати нові програми чи виділяти кошти понад рівень попереднього року.
Якщо законодавці не зможуть прийняти законопроект про витрати на весь рік до 2 лютого, коли закінчиться термін дії резолюції, що триває, Пентагону та іншим федеральним агентствам доведеться скоротити витрати на 1 відсоток.
Раніше ми повідомляли, що Пентагон без публічного оголошення збільшив постачання військової допомоги Ізраїлю. Допомога надходить майже щодня.
20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу для Ізраїлю та України. Сума становила 105 млрд доларів.
Наприкінці жовтня США передали Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Раніше їх обіцяли передати Україні.
Раніше ми писали, що сенат США планує провести голосування за допомогу Україні та Ізраїлю 4 грудня.
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