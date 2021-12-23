США потопили судно, которое перевозило иранское оружие для Йемена

Сообщается, что США изъяли большую партию автоматов и боеприпасов, которые контрабандным путем пыталось перевезти рыболовецкое судно из Ирана. Американские моряки на борту выявили 1400 автоматов Калашникова и 226 600 патронов, экипаж состоял из пятерых граждан Йемена.

Отметим, Запад и ООН неоднократно обвиняли Иран в контрабанде оружия для хуситов, что позволяло им в том числе запускать ракеты по соседней Саудовской Аравии. Тегеран отрицает факт вооружения хуситов

"Прямая или косвенная поставка, продажа или передача оружия хуситам нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и санкции США", - говорится в заявлении 5-го Флота США.

Конфискованное оружие передали эсминцу с управляемыми ракетами USS O’Kane, после чего рыболовецкое судно было потоплено из-за опасности, которую представляло для коммерческого судоходства. Йеменский экипаж будет отправлен на родину.

Война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситы захватили столицу Сану и большую часть севера страны. Саудовская Аравия, вместе с ОАЭ и другими странами провели военную кампанию, чтобы восстановить международно признанное правительство и изгнать повстанцев.

Война унесла жизни около 130 000 человек и привела к крупной гуманитарной катастрофе.