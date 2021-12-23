США потопили судно, яке перевозило іранську зброю для Ємену

Повідомляється, що США вилучили велику партію автоматів і боєприпасів, які контрабандним шляхом намагалося перевезти риболовецьке судно з Ірану. Американські моряки на борту виявили 1400 автоматів Калашникова і 226 600 патронів, екіпаж складався з п'ятьох громадян Ємену.

Зазначимо, Захід та ООН неодноразово звинувачували Іран у контрабанді зброї для хуситів, що дозволяло їм у тому числі запускати ракети по сусідній Саудівській Аравії. Тегеран заперечує факт озброєння хуситів

"Пряма або непряма поставка, продаж або передача зброї хуситам порушують резолюції Ради Безпеки ООН і санкції США", - йдеться в заяві 5-го Флоту США.

Конфісковану зброю передали есмінцю з керованими ракетами USS O'kane, після чого риболовецьке судно було потоплено через небезпеку, яку представляло для комерційного судноплавства. Єменський екіпаж буде відправлений на батьківщину.

Війна в Ємені почалася в 2014 році, коли хусити захопили столицю Сану і більшу частину півночі країни. Саудівська Аравія, разом з ОАЕ та іншими країнами провели військову кампанію, щоб відновити міжнародно визнаний уряд і вигнати повстанців.

Війна забрала життя близько 130 000 осіб і призвела до великої гуманітарної катастрофи.